Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 06:42 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar sonucu "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Şanlıurfa ve Antalya’da belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

        Banka hesaplarında 2 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

        REKLAM

        Operasyon kapsamında 6 araç ve 1 taşınmaza el konulurken, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına bloke konuldu.

        Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 20 tutuklama
        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 20 tutuklama
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
        Şanlıurfa'da korkunç iddia: Önce darbettiler sonra kaçırdılar 63 yaşındaki...
        Şanlıurfa'da korkunç iddia: Önce darbettiler sonra kaçırdılar 63 yaşındaki...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Haliliye'den çevreye duyarlı nesiller için eğitim
        Haliliye'den çevreye duyarlı nesiller için eğitim
        İmalathanede çürümüş domates ve küflü salça ele geçirildi
        İmalathanede çürümüş domates ve küflü salça ele geçirildi