GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 zanlı tutuklandı

Operasyon kapsamında 6 araç ve 1 taşınmaza el konulurken, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına bloke konuldu.

Banka hesaplarında 2 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Çalışmalar sonucu "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Şanlıurfa ve Antalya’da belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.