Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Müdahale sırasında 1'i itfaiye personeli 7 kişi dumandan etkilendi.

        Sağlık ekipleri, 3 kişiye ambulansta müdahale ederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satılan iş yerinde yangın; 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satılan iş yerinde yangın; 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın binayı sardı
        Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın binayı sardı
        Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa'...
        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa'...
        TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa'da
        TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa'da
        Halfeti'de arızalanıp sürüklenen tur teknesindeki 40 yolcuyu jandarma tahli...
        Halfeti'de arızalanıp sürüklenen tur teknesindeki 40 yolcuyu jandarma tahli...