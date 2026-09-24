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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki depremde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü kırsal Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 13:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki depremde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü kırsal Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mahallede bazı ev ve ahırların duvarlarında derin çatlaklar ve çökmeler meydana geldi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hasar Koordinasyon Komisyonu ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespit çalışmasına başladı.

        Mahalle sakini Ahmet Baydilli, AA muhabirine, deprem sırasında korktuklarını ve panik yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizde 4-5 evde hasar var. Bazı evlerin köşesi yıkıldı, bazılarında kısmi çatlaklar var." dedi.

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        Depremden etkilenen Hacer Baydilli de depreme mutfakta olduğu sırada yakalandığını ve sarsıntının şiddetli olduğunu aktararak, "Evimiz bayağı hasar aldı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

        Murat Baydilli ise mahallede can kaybının olmadığını vurgulayarak, "Depremden dolayı evimiz yıkılmak üzere. Ne diyeyim, Allah'ın işi böyle." ifadesini kullandı.

        - Şanlıurfa Valisi Şıldak, bölgede inceleme yaptı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, depremin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulunduklarını belirtti.

        Ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Vali Şıldak, şunları kaydetti:

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        "Pınarbaşı ve Büyük Akziyaret mahallelerimizde vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, taleplerini dinledik. Okul ve camilerimiz ile konut ve diğer binalarda oluşan hasarların tespiti ve vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması için sahada yürüttüğümüz çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tarama ve tespit çalışmalarımızla birlikte hasar tespit çalışmalarını da hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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