Haliliye'de kültür merkezi kursları için kayıtlar sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından hizmete açılan Kısas Kültür Merkezi'nde çeşitli kurslara kayıtlar sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski belediye hizmet binasının dönüştürülmesiyle hizmete açılan Kısas Kültür Merkezi'nde bağlama, bilgisayar, dikiş, el sanatları ve okuma yazma kurslarının yanı sıra okuma salonu da vatandaşların kullanımına sunuluyor.



Kültür merkezindeki kurslarda katılımcılar mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alırken, Kırmızı Kurdele Projesi kapsamında yürütülen okuma yazma kursları da devam ediyor.



Açıklamada, Kısas Kültür Merkezi'ndeki kurslara kayıtların sürdüğü belirtildi, vatandaşlar kurslardan yararlanmaya davet edildi.

