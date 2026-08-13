MHP Şanlıurfa İl Kongresi 28 Ağustos'ta yapılacak
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, partisinin Şanlıurfa İl Kongresinin 28 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, partisinin Şanlıurfa İl Kongresinin 28 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
Mutlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'daki 13 ilçe kongresinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını söyledi.
İlçe kongrelerinde partililerin yoğun katılım gösterdiğini belirten Mutlu, göreve seçilen teşkilat mensuplarına başarı diledi.
MHP'de makamların geçici, davanın ise kalıcı olduğunu ifade eden Mutlu, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek il kongresinin yalnızca yönetim belirleme seçimi olmadığını kaydetti.
Mutlu, kongrenin "kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirterek, Şanlıurfa'nın milli iradesini ortaya koyacağı bir süreç olacağını dile getirdi.
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