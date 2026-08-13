Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri MHP Şanlıurfa İl Kongresi 28 Ağustos'ta yapılacak

        MHP Şanlıurfa İl Kongresi 28 Ağustos'ta yapılacak

        MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, partisinin Şanlıurfa İl Kongresinin 28 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:32 Güncelleme:
        MHP Şanlıurfa İl Kongresi 28 Ağustos'ta yapılacak

        MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, partisinin Şanlıurfa İl Kongresinin 28 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

        Mutlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'daki 13 ilçe kongresinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını söyledi.

        İlçe kongrelerinde partililerin yoğun katılım gösterdiğini belirten Mutlu, göreve seçilen teşkilat mensuplarına başarı diledi.

        MHP'de makamların geçici, davanın ise kalıcı olduğunu ifade eden Mutlu, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek il kongresinin yalnızca yönetim belirleme seçimi olmadığını kaydetti.

        Mutlu, kongrenin "kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirterek, Şanlıurfa'nın milli iradesini ortaya koyacağı bir süreç olacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Çiçekalan Mahallesi'nde mezarlık sorununa çözüm
        Çiçekalan Mahallesi'nde mezarlık sorununa çözüm
        Şanlıurfa'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Jandarmadan fıstık nöbeti Birecik'te jandarmadan gece gündüz güvenlik mesai...
        Jandarmadan fıstık nöbeti Birecik'te jandarmadan gece gündüz güvenlik mesai...
        Başına poşet geçirip bisiklet çaldı
        Başına poşet geçirip bisiklet çaldı
        Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar ortaya çıkarıldı
        Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar ortaya çıkarıldı