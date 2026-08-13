MHP Şanlıurfa İl Kongresi 28 Ağustos'ta yapılacak

MHP'de makamların geçici, davanın ise kalıcı olduğunu ifade eden Mutlu, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek il kongresinin yalnızca yönetim belirleme seçimi olmadığını kaydetti.

Mutlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'daki 13 ilçe kongresinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını söyledi.

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