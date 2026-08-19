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        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek'te toprağa verildi

        Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı'nın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 00:51 Güncelleme:
        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek'te toprağa verildi

        Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı'nın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

        Şefkatlı'nın cenazesi, GAP Havalimanı'ndan alınarak ilçedeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

        Türk bayrağına sarılı Şefkatlı'nın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        Törene, eşi Gizem Şefkatlı, ailesi, Siverek Kaymakamı Salih Sak, 107'nci Topçu Alayı Komutanı Recep Çalıova, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Hüseyin Düğer, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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        Şefkatlı'nın geçen hafta evlendiği öğrenildi.

        - Olay

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şefkatlı, 18 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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