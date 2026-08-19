Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek'te toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şefkatlı, 18 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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