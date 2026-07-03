Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkili oluyor

Türkiye'de hava sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.





Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 44 dereceyi gösterirken, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.



Bazı vatandaşların ise güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.



Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.



- Adıyaman'da sıcak hava asfaltı eritti



Adıyaman'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kara yolunda asfalt eridi.



Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şambayat beldesi yakınlarındaki yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde asfalt yumuşadı.



Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle asfaltın üzerindeki zift yüzeye çıkarken, sürücüler ve yayalar bölgede ilerlemekte güçlük çekti.



Yumuşayan zeminde araç lastikleri iz bırakırken, yürümek zorunda kalan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapıştı.



- Kahramanmaraş'ta gölge alanlar tercih edildi



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge alanları tercih etti.



Bazı vatandaşlar, yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalışırken bazıları da kafasından aşağı su dökerek serildi.



Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



- Gaziantep'te meydanlar boş kaldı



Gaziantep'te hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselirken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğu belirtildi.





Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık arttığı için kent merkezindeki meydanların öğle saatlerinde boş kaldığı gözlendi.





Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için çeşme başlarını tercih ediyor.

