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        Şanlıurfa'da 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada, otomobil lastiğinin arkasına gizlenen ve yolcu otobüsü bagajinda 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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