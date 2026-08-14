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        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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