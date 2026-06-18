Şanlıurfa'da 5 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. Karaköprü'de, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. Birecik'te, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Bozova'da, 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ise Eyyübiye ​​​​​​​ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

