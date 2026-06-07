Şanlıurfa'da biçerdöverden düşen sürücü öldü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kullandığı biçerdöverden düşen kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 07.06.2026 - 16:30 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kullandığı biçerdöverden düşen kişi hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi kırsalında ekin biçen Ekrem Arslan (44), hareket halindeki biçerdöverden dengesini kaybederek düştü.
Yakınları tarafından biçerdöverin altından çıkarılan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Arslan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.
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