Şanlıurfa'da boş arazide erkek cesedi bulundu. Akabe Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin İran uyruklu O.L. (52) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından O.L'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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