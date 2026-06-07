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        Şanlıurfa'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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