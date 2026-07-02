Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 01:46 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Eyüp Yıldırım (50) idaresindeki 01 AT 660 plakalı otomobil, Hilvan-Gölcük kara yolu kırsal Geyikören Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zahide Yıldırım'ın (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.


        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
        Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
        Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı
        Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren Murat boğuldu
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren Murat boğuldu
        Baraj gölüne giren çocuk boğuldu
        Baraj gölüne giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu