Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Azat Mamuk idaresindeki 61 AFU 796 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolununun kent girişinde ağaca çarpıp devrildi. Kazada sürücü Mamuk ile Seymen Kayhan ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Mamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.