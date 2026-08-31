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        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ömer Yılan idaresindeki 16 ZE 468 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent girişinde şarampole devrildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Yılan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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