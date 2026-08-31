Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Yılan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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