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        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 zanlı Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 zanlı Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak üzerinde inceleme yapma bahanesiyle bir kişinin 1 milyon 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan 4 şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 zanlı Eyyübiye ilçesinde yakalandı.

        Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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