Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 zanlı Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 zanlı Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak üzerinde inceleme yapma bahanesiyle bir kişinin 1 milyon 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan 4 şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 zanlı Eyyübiye ilçesinde yakalandı.
Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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