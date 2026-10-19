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        Şanlıurfa'da düzenlenen "Enerji Kentleri Birliği Toplantısı" sona erdi

        Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden belediye başkanlarının katılımıyla Şanlıurfa'da 19 Ekim'de başlayan Enerji Kentleri Birliği Toplantısı kültürel geziyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da düzenlenen "Enerji Kentleri Birliği Toplantısı" sona erdi

        Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden belediye başkanlarının katılımıyla Şanlıurfa'da 19 Ekim'de başlayan Enerji Kentleri Birliği Toplantısı kültürel geziyle tamamlandı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı kapsamında bir araya gelen belediye başkanları, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

        Balıklıgöl Yerleşkesi ile Göbeklitepe'yi gezen birlik üyeleri, buralarda yürütülen belediyecilik hizmetlerine ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan bilgi aldı.

        Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, toplantının verimli geçtiğini belirterek, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı bulduklarını belirtti.

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        Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adem Yılmam da Şanlıurfa'nın önceki yıllara kıyasla gelişim gösterdiğini belirterek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Bölük ise Şanlıurfa ziyaretinden memnun kaldığını ifade ederek, organizasyon ve misafirperverliği için Başkan Gülpınar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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