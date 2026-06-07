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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Öncül Mahallesi'nde elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Tekdaş (21) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Tekdaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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