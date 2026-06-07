Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Kırsal Öncül Mahallesi'nde elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Tekdaş (21) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Tekdaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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