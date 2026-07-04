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        Şanlıurfa'da evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğa bisiklet hediye edildi

        Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce, narko-kapan uygulaması sırasında evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğa bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğa bisiklet hediye edildi

        Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce, narko-kapan uygulaması sırasında evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğa bisiklet hediye edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, narko-kapan uygulaması sırasında polis helikopterini ay yıldızlı bayrakla selamlayan Abdullah Emre Altay'ın bu anlamlı davranışının bayrak sevgisinin, milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarılmaya devam ettiğinin en güzel göstergesi olduğu belirtildi.

        İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy tarafından makamında ağırlanan Abdullah Emre'ye, bayrağa duyduğu sevgi ve bağlılığın nişanesi olarak Türk bayrağı ve bisiklet hediye edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gözlerindeki heyecan, yüreğindeki vatan sevgisi ve bayrağımıza gösterdiği saygı geleceğimize olan güvenimizi ve umudumuzu bir kez daha güçlendirerek gücümüze güç kattı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın yüreğinde yaşayan bu bayrak sevgisi, birlik ve beraberliğimizin en kıymetli mirasıdır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de Altay ailesi başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, onları bu bilinç ve vatan sevgisiyle yetiştiren kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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