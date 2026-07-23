Şanlıurfa'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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