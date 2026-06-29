Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda, "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kurum çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

