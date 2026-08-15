Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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