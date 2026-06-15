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        Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Mehmet E, Abdullah E, Bünyamin Ç. ve Yusuf Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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