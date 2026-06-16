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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        D.A. idaresindeki 01 AVY 419 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu kırsal Yanaloba mevkisinde B.Y. yönetimindeki 41 SC 329 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Hasan Ataş ve Ayşe Ataş olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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