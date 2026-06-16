Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



D.A. idaresindeki 01 AVY 419 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu kırsal Yanaloba mevkisinde B.Y. yönetimindeki 41 SC 329 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, Hasan Ataş ve Ayşe Ataş olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

