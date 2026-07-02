Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Mahmut K. yönetimindeki 63 ABY 810 plakalı otomobil ile Şeref K. idaresindeki 35 PZ 414 plakalı otomobil, Beyali Mahallesi'nde çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Merve K. ve Sümeyye K. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

