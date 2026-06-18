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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:59 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Mustafa Ataşoğlu (45) idaresindeki 47 ABP 662 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 35'inci kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 AJR 968 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Ataşoğlu ile aynı otomobildeki Ekrem (48), Sinem (42), Ecrin İdil (18), Ardıl Veysel (14), Buğlem (6) ve Ece Şeker (1) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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