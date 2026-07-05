Şanlıurfa'da "joker aday" operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava girerek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "joker aday" olarak tabir edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

