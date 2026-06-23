Şanlıurfa'da karısını öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Kurt'a dün ulaşamayan yakınları, kadını evin demir korkuluklarına asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Emine Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle kadının kocası Mehmet Kurt'u gözaltına aldı. Eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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