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        Şanlıurfa'da karısını öldüren zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da karısını öldüren zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Kurt'a dün ulaşamayan yakınları, kadını evin demir korkuluklarına asılı halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Emine Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle kadının kocası Mehmet Kurt'u gözaltına aldı.

        Eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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