Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da karnından 29 santimetre kitle çıkartılan kadın sağlığına kavuştu

        Şanlıurfa'da karnından 29 santimetre kitle çıkartılan kadın sağlığına kavuştu

        Şanlıurfa'da karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 29 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da karnından 29 santimetre kitle çıkartılan kadın sağlığına kavuştu

        Şanlıurfa'da karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 29 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sümeyra Savaş, uzun süredir devam eden karın şişliği, düzensiz adet kanamaları ve karın bölgesinde hissettiği sertlik nedeniyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi tarafından yapılan muayene ve ileri tetkikler sonucunda hastanın karın boşluğunda 29 santimetre büyüklüğünde bir kitle bulunduğu tespit edildi.

        Karın boşluğunun büyük bölümünü kaplayan kitle, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

        Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi de miyomların düzenli takip edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Miyomlar zamanında teşhis edilip takip edilmediğinde oldukça büyük boyutlara ulaşabilir. Bu tür kitleler çevre organlara baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlarımızın düzenli jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri ve şikayetlerini ertelememeleri büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        KVKK'dan kamera uyarısı: Mahremiyeti ihlal eden kullanıma ceza
        KVKK'dan kamera uyarısı: Mahremiyeti ihlal eden kullanıma ceza
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti

        Benzer Haberler

        Siverekli öğrenci akıl ve zeka oyunlarında Türkiye birincisi oldu
        Siverekli öğrenci akıl ve zeka oyunlarında Türkiye birincisi oldu
        Şanlıurfa'da fırında korkutan yangın
        Şanlıurfa'da fırında korkutan yangın
        Şanlıurfa'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Şanlıurfa'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Trafodaki arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü
        Trafodaki arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü
        Düştüğü biçerdöverin altında kalıp öldü
        Düştüğü biçerdöverin altında kalıp öldü
        Ormanlık alandaki yangın söndürüldü
        Ormanlık alandaki yangın söndürüldü