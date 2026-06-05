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        Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk kent turizmine umut oldu

        RAUF MALTAŞ - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizm sezonu için umut veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk kent turizmine umut oldu

        RAUF MALTAŞ - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizm sezonu için umut veriyor.

        İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayan kent, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki mekanlarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bayram tatilinde 65 bin 446 kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe, Türkiye'nin bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan ilk 3 ören yerinden biri olarak kayıtlara geçti.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Harran ilçesinde tarih tutkunlarının yoğunluk oluşturduğu ören yeri, tarihi mekan olarak öne çıktı.

        Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi ise kentte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

        - "İnsan seli oluştu"

        Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin kente olan ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi.

        Kentteki yoğunluğun önümüzdeki süreçte artacağını beklediklerini belirten Türkmen, "Şanlıurfa turizmi iki bayramı birden yaşadı diyebiliyoruz. 9 günlük bayram tatili ile beraber Şanlıurfa özelinde her yer tıka basa doldu. Yani tabiri caizse kafile kafile misafirlerimiz bölgeye gelmeye başladı. Göbeklitepe özelinde Balıklıgöl özelinde Halfeti'de, Harran'da Hz. Eyyüp Peygamber'de insan seli oluştu. 9 günlük tatilin tam manasıyla yüzde 100 doluluk oranıyla geçmesi, önümüzdeki süreçlerde ve sonbahar sezonunun daha iyi geçeceğine ilişkin bize işaret verdi." diye konuştu.

        - "Şanlıurfa'nın neredeyse her tarafı doldu taştı"

        Şanlıurfa Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban da tatil döneminde yoğun bir turist grubunu ağırladıklarını dile getirdi.

        Hava şartlarının da iyi olmasının insanları gezmeye teşvik ettiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'nın neredeyse her tarafı doldu taştı diyebiliriz. Oldukça bereketli geçti. Otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bütün seyahat acentelerimiz, turist rehberlerimiz ve taşımacılarımız hepsi de çok yoğun bir şekilde çalıştı. Kurban Bayramı oldukça yoğun geçti. Kurban Bayramı'nda otellerde yer bulamayan misafirlerimiz şu anda artık haziranın ortasına belki sonuna kadar sürecek bir turizm yoğunluğu oluşturacaktır. Bu durum 2026 yılı turizm rakamlarımızın yükselmesi için de bize oldukça umut veriyor. Nisan ve mayıs aylarının yoğun geçmesi önümüzdeki eylül, ekim ve kasım için de önemli bir örnek teşkil ediyor. O dönemde de yoğunluk oluşmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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