Şanlıurfa'da markete silahlı saldırı düzenlendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde faaliyet gösteren bir markete silahlı saldırı düzenlendi.



Abdullah Gül Bulvarı'nda bulunan markete gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler markete ateş açtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri marketin 7 noktasına kurşun isabet ettiğini tespit etti.



Ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

