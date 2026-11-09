Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

İlçede 9 Kasım'da Salih Y. idaresindeki 72 ACY 164 plakalı minibüs ile İbrahim Serçek yönetimindeki 63 HH 683 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Serçek, tedavi gördüğü Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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