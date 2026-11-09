Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçede 9 Kasım'da Salih Y. idaresindeki 72 ACY 164 plakalı minibüs ile İbrahim Serçek yönetimindeki 63 HH 683 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Serçek, tedavi gördüğü Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Serçek'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa ile Filistin'in Sa'ir belediyesi kardeş şehir oldu
        Şanlıurfa ile Filistin'in Sa'ir belediyesi kardeş şehir oldu
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı
        Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa, Filistin'in Sa'ir kentiyle "kardeş şehir" oldu
        Şanlıurfa, Filistin'in Sa'ir kentiyle "kardeş şehir" oldu
        Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı