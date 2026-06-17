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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 27 ANT 497 plakalı minibüs, Halfeti-Şanlıurfa kara yolu kırsal Aşağı Göklü Mahallesi yakınlarında at arabasına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Diler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Minibüs sürücü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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