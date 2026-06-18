Şanlıurfa'da öğretmenler müzik topluluğu konser verdi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğretmenlerden oluşan müzik topluluğu konser verdi.
Giriş: 18.06.2026 - 12:27 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğretmenlerden oluşan müzik topluluğu konser verdi.
Viranşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinasyonunda hazırlanan "Sınıftan sahneye öğretmenler müzik topluluğu" konseri, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
İlçede görev yapan öğretmenlerden oluşan müzik topluluğu, çeşitli parçaları seslendirdi.
Kaymakam Kemal Ülkü, program sonunda projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.
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