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        Şanlıurfa'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Şanlıurfa Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:08 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Şanlıurfa Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ormanlık alanlarında oluşan insan ve araç hareketliliği göz önüne alınarak bazı kararlar alındığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:


        "Şanlıurfa sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 8 Haziran 2026-31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki dönemde yasaklanmıştır. Şanlıurfa genelinde bütün ormanlık alanlarda, mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılması, havai fişek, meşale, maytap vb. malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkı’nda piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak mümkün olabilecektir. Bu alanların dışında kalan bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlar, kendilerine ayrılan bu alanlardan sadece ateşsiz piknik yapmak amacıyla (Gölpınar Tabiat Parkı’nda Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alan hariç) gerekli bütün önlemleri alarak yararlanabileceklerdir."

        Açıklamada, Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamındaki mahalleler başta olmak üzere il genelinde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla kontrollü ateş yakılması dahil her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtilirken, alınan tedbirlerin kaymakamlıklar ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları ve belediye zabıtalarınca denetleneceği, kurallara aykırı hareket edenler hakkında ise adli ve idari işlem uygulanacağı ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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