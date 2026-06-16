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        Şanlıurfa'da otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin bagajında mahsur kalan 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin bagajında mahsur kalan 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde 5 yaşındaki Poyraz A, oynamak için girdiği babasına ait otomobilin bagajında mahsur kaldı.

        Ailesi, kaybolduğunu düşündüğü Poyraz A'yı otomobille aramaya çıkarken çocuklarının bagajda olduğunu fark etti.

        Otomobilin bagajını açamayan baba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtararak ailesine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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