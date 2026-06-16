Şanlıurfa'da otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin bagajında mahsur kalan 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde 5 yaşındaki Poyraz A, oynamak için girdiği babasına ait otomobilin bagajında mahsur kaldı.



Ailesi, kaybolduğunu düşündüğü Poyraz A'yı otomobille aramaya çıkarken çocuklarının bagajda olduğunu fark etti.



Otomobilin bagajını açamayan baba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtararak ailesine teslim etti.

