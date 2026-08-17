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        Şanlıurfa'da otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Yücelen Mahallesi'nde Mehmet Ali Sevincek'in kullandığı otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında aynı aileden 5 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Sağlık sorunları nedeniyle Siverek Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden diğer kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 40 yaşındaki baba Mehmet Ali ile 11 yaşındaki kızı İrem Su Sevincek yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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