Şanlıurfa'da otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 40 yaşındaki baba Mehmet Ali ile 11 yaşındaki kızı İrem Su Sevincek yaralanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle Siverek Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden diğer kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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