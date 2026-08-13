Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Önceki gün merkez Eyyübiye ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'da 13 Ağustos'ta seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu M.G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmış, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.