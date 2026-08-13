Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda seyir halindeki 06 JV 970 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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