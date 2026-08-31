Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.
Giriş: 31.08.2026 - 00:10 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.
Hacı Ali Nergiz (67) idaresindeki 02 DZ 161 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 16. kilometresi Kalınağaç Mahallesi yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, 18 koyun ve 1 köpek telef oldu, otomobilde hasar oluştu.
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