Şanlıurfa'da ruhsatsız tedavi merkezi işleten kişiye adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız tedavi merkezine yapılan operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yaptığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, çok sayıda tıbbi materyal, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.



Yakalanan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

