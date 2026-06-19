Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da ruhsatsız tedavi merkezi işleten kişiye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'da ruhsatsız tedavi merkezi işleten kişiye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız tedavi merkezine yapılan operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da ruhsatsız tedavi merkezi işleten kişiye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız tedavi merkezine yapılan operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yaptığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çok sayıda tıbbi materyal, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

        Yakalanan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kaçak tedavi merkezine operasyon: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da kaçak tedavi merkezine operasyon: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da seyir halindeki tırda yangın
        Şanlıurfa'da seyir halindeki tırda yangın
        Down sendromlu İbrahim, spor ve sanatla hayata tutunuyor
        Down sendromlu İbrahim, spor ve sanatla hayata tutunuyor
        Fenerbahçe hayranı down sendromlu gencin azmi örnek oluyor Kursta resim ve...
        Fenerbahçe hayranı down sendromlu gencin azmi örnek oluyor Kursta resim ve...
        Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı