Şanlıurfa'da ruhsatsız tedavi merkezi işleten kişiye adli işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız tedavi merkezine yapılan operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız tedavi merkezine yapılan operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yaptığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, çok sayıda tıbbi materyal, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.
Yakalanan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.
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