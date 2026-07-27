Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden hasta yakını tutuklandı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı. Hemşire S.O'yu Acil Servis biriminde darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını M.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Şanlıurfa'da hasta yakını M.Y, hemşire S.O'yu yumrukla darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmış, yaralanan hemşire ise darp raporu almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.