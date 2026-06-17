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        Şanlıurfa'da sahipsiz hayvanların toplanmasında hedefe ulaşıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sahipsiz hayvanların toplanarak bakım evlerine alınmasına yönelik çalışmalarda ilin belirlenen hedefe ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sahipsiz hayvanların toplanmasında hedefe ulaşıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sahipsiz hayvanların toplanarak bakım evlerine alınmasına yönelik çalışmalarda ilin belirlenen hedefe ulaştığını bildirdi.

        Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sahipsiz hayvanların toplum için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmaların hedefe ulaştığını belirtti.

        İçişleri Bakanlığınca belirlenen yol haritası doğrultusunda, Valilik koordinasyonunda kaymakamlıklar, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün iş birliğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Şıldak, hedeflenen sayıda sahipsiz hayvanın toplanması sürecinin tamamlandığını ifade etti.

        Şıldak, büyükşehirler arasında Şanlıurfa'nın bu hedefe ulaşan ilk illerden biri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sahipsiz hayvanların toplum için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıp sokaktan toplanarak bakım evlerine alınması, uygun ortamlarda ve doğal yaşam alanlarında beslenme, tedavi ve rehabilitasyonlarının sağlanarak hayatlarını sürdürmeleri konusunda yürüttüğümüz çalışmalar hedefine ulaştı."

        Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Şıldak, ilin hiçbir noktasında sahipsiz hayvanların sokaklarda bulunmasına fırsat vermeyeceklerini belirtti.






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