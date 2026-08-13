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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ahmet Yalçın (40) idaresindeki 55 HC 225 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Mahmut Köse (30), Sefer Özdoğan (41) ve Gündar Tura (46) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Tura, burada ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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