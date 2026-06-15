Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.



Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.



Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.



Bazı işletmelerde ise müşteriler, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

