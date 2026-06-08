Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.


        Bu kapsamda Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 27 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Karete dan sınavları Şanlıurfa'da ev sahipliğinde yapıldı
        Karete dan sınavları Şanlıurfa'da ev sahipliğinde yapıldı
        Şanlıurfa'da kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı
        Biçerdöverin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        Biçerdöverin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        Şampiyonluk maçı sonrası kavga: 5 kırmızı kart çıktı
        Şampiyonluk maçı sonrası kavga: 5 kırmızı kart çıktı