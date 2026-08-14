Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekiplerince kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşlar, durumu polis, ŞUAK ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ŞUAK ekipleri, vatandaşlar ve bölgede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın korumalarının desteğiyle çocuklar sudan çıkarıldı.
Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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