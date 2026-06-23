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        Şanlıurfa'da tarihi eser niteliğinde 159 parça ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 159 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tarihi eser niteliğinde 159 parça ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 159 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" kapsamında yürütülen çalışmada, Halfeti ilçesinde bir adreste arama gerçekleştirildi.

        Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 140 nesne, 3 kitap ve 16 sikkenin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve dedektör ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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