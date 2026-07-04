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        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 22 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 22 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

        Müslüm Ö. (63) idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 63 E 3567 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Birecik kara yolu kırsal Ağırtaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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